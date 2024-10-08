«В следующий раз справлюсь лучше». Дуайт Ховард выступил в очередном раунде «Танцев со звездами» в парике
Дуайт Ховард выступил в новом раунде «Танцев со звездами» .
Бывший игрок НБА и его партнерша исполнили кубинский танец ча-ча-ча.
Ховард, который предстал в парике, получил 23 балла от жюри, уступив своим конкурентам, которые заработали по 30 баллов.
«В следующий раз справлюсь лучше», – написал 38-летний баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dancing with stars
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