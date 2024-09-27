Никола Йокич пришел на медиа-день с бородой: «Вероятно, скоро ее не будет»

Никола Йокич сменил имидж.

Звездный центровой «Наггетс» пришел на медиа-день с бородой.

– Видим изменение, у вас теперь борода. Собираетесь оставить ее, вам нравится иметь угрожающий вид?

– Мне нужны комплименты, больше комплиментов... Изменение и правда есть. Пока так, но, вероятно, скоро ее не будет.

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