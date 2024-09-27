Никола Йокич пришел на медиа-день с бородой: «Вероятно, скоро ее не будет»
Никола Йокич сменил имидж.
Звездный центровой «Наггетс» пришел на медиа-день с бородой.
– Видим изменение, у вас теперь борода. Собираетесь оставить ее, вам нравится иметь угрожающий вид?
– Мне нужны комплименты, больше комплиментов... Изменение и правда есть. Пока так, но, вероятно, скоро ее не будет.
Соцсети Николы Йокича
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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