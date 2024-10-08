Эдриан Воджнаровски: «Надеюсь, у Чарании будет такая же плодотворная и насыщенная карьера, как у меня»

Эдриан Воджнаровски пожелал удачи своему преемнику на ESPN.

Шэмс Чарания займет место Воджнаровски в должности главного инсайдера НБА на ESPN .

«Шэмс написал мне после того, как я объявил о своем уходе. И знаете что? Я сказал ему то, что скажу сейчас: надеюсь, что у него будет такая же плодотворная и насыщенная карьера, как у меня. Конечно же, я желаю ему этого. И он был прав насчет потрясающего коллектива, который ждет его на ESPN. Это лучшие из лучших, очень талантливые журналисты.

Для меня это всегда было лучшей частью работы на ESPN – коллеги, которые тебя вдохновляют и стимулируют твой рост, ведь ты рядом с лучшими из лучших.

Желаю ему всего наилучшего. У него будет отличная команда на ESPN», – заявил Воджнаровски .