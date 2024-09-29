NBC, ESPN и The Athletic проявляют интерес к Шэмсу Чарании
По данным источников, интерес к известному инсайдеру проявляют как NBC, так и ESPN. Контракт Чарании с The Athletic истек, что делает его свободным агентом в то время, когда ESPN ищет замену Эдриану Воджнаровски на роль своего главного новостника.
Чарания пользуется публичной поддержкой Пэта Макафи, который предоставил лицензию на свое шоу ESPN и считается влиятельной фигурой в сети. Чарания давно является частым гостем у Макафи.
The Athletic также хотел бы сохранить Чаранию.
«Мы совсем не удивлены интересом к Шэмсу, чье незаменимое освещение НБА и ее ключевых игроков продолжает задавать темп. Мы гордимся тем, что он наш коллега, и стремимся к тому, чтобы он оставался в The Athletic еще долгие годы», – сказал в своем заявлении исполнительный редактор The Athletic Стивен Гинсберг.
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