NBC, ESPN и The Athletic проявляют интерес к Шэмсу Чарании

Шэмс Чарания может перейти из The Athletic на NBC или ESPN.

По данным источников, интерес к известному инсайдеру проявляют как NBC, так и ESPN . Контракт Чарании с The Athletic истек, что делает его свободным агентом в то время, когда ESPN ищет замену Эдриану Воджнаровски на роль своего главного новостника.

Чарания пользуется публичной поддержкой Пэта Макафи, который предоставил лицензию на свое шоу ESPN и считается влиятельной фигурой в сети. Чарания давно является частым гостем у Макафи.

The Athletic также хотел бы сохранить Чаранию.

«Мы совсем не удивлены интересом к Шэмсу , чье незаменимое освещение НБА и ее ключевых игроков продолжает задавать темп. Мы гордимся тем, что он наш коллега, и стремимся к тому, чтобы он оставался в The Athletic еще долгие годы», – сказал в своем заявлении исполнительный редактор The Athletic Стивен Гинсберг.