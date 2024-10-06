Тайриз Халибертон подписал многолетний контракт с Puma
Тайриз Халибертон станет лицом Puma.
Разыгрывающий «Индианы» подписал крупный многолетний спонсорский контракт с компанией Puma, специализирующейся на выпуске спортивной обуви и одежды.
Ожидается, что 24-летний игрок станет «будущим лицом компании». Подробности контракта не разглашаются.
Халибертон дважды подряд участвовал в Матче всех звезд НБА, впервые был включен в символическую сборную лиги и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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