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Тайриз Халибертон подписал многолетний контракт с Puma

Тайриз Халибертон станет лицом Puma.

Разыгрывающий «Индианы» подписал крупный многолетний спонсорский контракт с компанией Puma, специализирующейся на выпуске спортивной обуви и одежды.

Ожидается, что 24-летний игрок станет «будущим лицом компании». Подробности контракта не разглашаются.

Халибертон дважды подряд участвовал в Матче всех звезд НБА, впервые был включен в символическую сборную лиги и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Ника Деполы в соцсети X
logoИндиана
logoНБА
кроссовки
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экипировка
logoТайриз Халибертон
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