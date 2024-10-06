Тайриз Халибертон подписал многолетний контракт с Puma

Тайриз Халибертон станет лицом Puma.

Разыгрывающий «Индианы» подписал крупный многолетний спонсорский контракт с компанией Puma, специализирующейся на выпуске спортивной обуви и одежды.

Ожидается, что 24-летний игрок станет «будущим лицом компании». Подробности контракта не разглашаются.

Халибертон дважды подряд участвовал в Матче всех звезд НБА , впервые был включен в символическую сборную лиги и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США.