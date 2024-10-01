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Тайриз Халибертон пришел на медиа-день в игровой форме и туфлях

Тайриз Халибертон привлек к себе внимание во время медиа-дня «Пэйсерс».

Лидер «Индианы» появился перед журналистами в игровой форме и туфлях.

Фото: Nice Kicks

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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