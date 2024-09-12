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Тайриз Халибертон: «Если кто-то хочет играть со мной, им придется перейти в «Индиану». Я никуда не уйду»

Тайриз Халибертон признался, что завлекает игроков в «Индиану».

«История о том, что я завлекал других игроков в «Индиану», была раздута до невероятных размеров. Создалось впечатление, что я единственный, кто этим занимается, но на самом деле завлекают все.

Дело в том, что я играю за команду с самого маленького рынка, поэтому, когда я завлекаю других игроков, это раздувают. Но это нормально. Индиана — отличный рынок. Это баскетбольный штат. У нас здесь все хорошо, так что если кто-то хочет играть со мной, им придется перейти в «Индиану». Я никуда не уйду», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
logoИндиана
logoНБА
logoТайриз Халибертон
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