Тайриз Халибертон: «Если кто-то хочет играть со мной, им придется перейти в «Индиану». Я никуда не уйду»
Тайриз Халибертон признался, что завлекает игроков в «Индиану».
«История о том, что я завлекал других игроков в «Индиану», была раздута до невероятных размеров. Создалось впечатление, что я единственный, кто этим занимается, но на самом деле завлекают все.
Дело в том, что я играю за команду с самого маленького рынка, поэтому, когда я завлекаю других игроков, это раздувают. Но это нормально. Индиана — отличный рынок. Это баскетбольный штат. У нас здесь все хорошо, так что если кто-то хочет играть со мной, им придется перейти в «Индиану». Я никуда не уйду», – сказал разыгрывающий «Пэйсерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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