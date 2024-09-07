В контракте Дависа Бертанса с «Дубаем» будет опция на случай предложения из НБА

Давис Бертанс подпишет долгосрочный контракт с «Дубаем»

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в соглашении будет опция НБА на случай, если форвард (31 год, 208 см) решит вернуться в североамериканскую лигу.

Игрок сборной Латвии ранее был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 5,3 млн долларов.

В прошедшем сезоне Бертанс провел за «Хорнетс» 28 матчей НБА, набирая в среднем 8,8 очка и 1,8 подбора при 37,5% из-за дуги.