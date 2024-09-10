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Давис Бертанс стал игроком «Дубая»

Давис Бертанс покидает НБА

Форвард сборной Латвии (31 год, 208 см) официально подписал контракт с «Дубаем». Подробности сделки не сообщаются.

Давис ранее был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 5,3 млн долларов.

В прошедшем сезоне Бертанс провел за «Хорнетс» 28 матчей НБА, набирая в среднем 8,8 очка и 1,8 подбора при 37,5% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Дубая»
переходы
logoНБА
logoАдриатическая лига
logoДавис Бертанс
Дубай
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