Давис Бертанс стал игроком «Дубая»

Давис Бертанс покидает НБА

Форвард сборной Латвии (31 год, 208 см) официально подписал контракт с «Дубаем». Подробности сделки не сообщаются.

Давис ранее был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 5,3 млн долларов.

В прошедшем сезоне Бертанс провел за «Хорнетс» 28 матчей НБА, набирая в среднем 8,8 очка и 1,8 подбора при 37,5% из-за дуги.