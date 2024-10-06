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Миленко Богичевич: «Я бы рекомендовал игрокам заранее готовиться к сезону, чтобы не получать травмы на старте»

Тренеры «Астаны» и «Автодора» посетовали на травмы игроков на старте сезона.

«В отличие от соперника у нас нет возможности менять игроков каждые пять минут. Поэтому время играет против нас. Нам нужно набраться опыта и подготовиться ментально», – заявил главный тренер «Астаны» Фотис Такианос.

«У нас как и у «Астаны» есть травмированные игроки, мы сражались на равных, но нам повезло чуть больше. Я бы рекомендовал всем игрокам заранее готовиться к сезону, чтобы не получать травмы на старте», – отметил главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич.

В воскресенье саратовский «Автодор» в гостях победил казахстанскую «Астану» – 74:52.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
Миленко Богичевич
Фотис Такианос
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