Миленко Богичевич: «Я бы рекомендовал игрокам заранее готовиться к сезону, чтобы не получать травмы на старте»
Тренеры «Астаны» и «Автодора» посетовали на травмы игроков на старте сезона.
«В отличие от соперника у нас нет возможности менять игроков каждые пять минут. Поэтому время играет против нас. Нам нужно набраться опыта и подготовиться ментально», – заявил главный тренер «Астаны» Фотис Такианос.
«У нас как и у «Астаны» есть травмированные игроки, мы сражались на равных, но нам повезло чуть больше. Я бы рекомендовал всем игрокам заранее готовиться к сезону, чтобы не получать травмы на старте», – отметил главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич.
В воскресенье саратовский «Автодор» в гостях победил казахстанскую «Астану» – 74:52.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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