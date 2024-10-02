Андрей Ведищев после победы над «Автодором»: «Предстоит проанализировать, почему провалились в четвертой четверти»

Андрей Ведищев заявил, что «Локо» провалился в 4-й четверти матча с «Автодором».

«Игра была очень сложная. Мы играли неровно: выигрывали, потом проигрывали. Все время то вверх, то вниз.

В итоге, в конце у «Автодора » был шанс, так как мы играли плохо. Вторую половину предстоит проанализировать – из-за чего все это произошло и почему мы провалились в четвертой четверти», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» со счетом 87:84.