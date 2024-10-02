Андрей Ведищев после победы над «Автодором»: «Предстоит проанализировать, почему провалились в четвертой четверти»
Андрей Ведищев заявил, что «Локо» провалился в 4-й четверти матча с «Автодором».
«Игра была очень сложная. Мы играли неровно: выигрывали, потом проигрывали. Все время то вверх, то вниз.
В итоге, в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо. Вторую половину предстоит проанализировать – из-за чего все это произошло и почему мы провалились в четвертой четверти», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».
«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» со счетом 87:84.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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