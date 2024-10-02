Миленко Богичевич: «У «Автодора» был шанс победить, но не хватило совсем немного»
Миленко Богичевич отметил, что «Автодору» немного не хватило для победы.
«Игра выдалась тяжелая. В самом конце у нас был шанс победить, но не удалось – слишком сильно провалились во второй четверти.
Мы продемонстрировали характер, показали, что можем бороться и цепляться за каждую возможность. К сожалению, сегодня нам не хватило совсем немного, поэтому продолжаем работать. Еще надо разобраться с травмами, и будем двигаться дальше», – сказал главный тренер «Автодора».
Саратовская команда уступила «Локомотиву-Кубань» со счетом 84:87.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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