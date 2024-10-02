Миленко Богичевич: «У «Автодора» был шанс победить, но не хватило совсем немного»

Миленко Богичевич отметил, что «Автодору» немного не хватило для победы.

«Игра выдалась тяжелая. В самом конце у нас был шанс победить, но не удалось – слишком сильно провалились во второй четверти.

Мы продемонстрировали характер, показали, что можем бороться и цепляться за каждую возможность. К сожалению, сегодня нам не хватило совсем немного, поэтому продолжаем работать. Еще надо разобраться с травмами, и будем двигаться дальше», – сказал главный тренер «Автодора ».

Саратовская команда уступила «Локомотиву-Кубань» со счетом 84:87.