Юсуф Нуркич пропустит как минимум неделю из-за травмы пальца

Юсуф Нуркич выбыл из строя как минимум на неделю.

Центровой «Финикса » повредил средний палец на левой руке и через неделю пройдет повторное обследование.

Нуркич пропустит как минимум три предсезонных матча «Санз» – матч 6 октября против «Лейкерс» и два матча против «Детройта» 8 и 11 октября.

Если боснийский центровой вернется в состав после первого обследования, он сможет сыграть в двух оставшихся предсезонных матчах против «Денвера» (13 октября) и против «Лейкерс» (17 октября).