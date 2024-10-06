Юсуф Нуркич пропустит как минимум неделю из-за травмы пальца
Юсуф Нуркич выбыл из строя как минимум на неделю.
Центровой «Финикса» повредил средний палец на левой руке и через неделю пройдет повторное обследование.
Нуркич пропустит как минимум три предсезонных матча «Санз» – матч 6 октября против «Лейкерс» и два матча против «Детройта» 8 и 11 октября.
Если боснийский центровой вернется в состав после первого обследования, он сможет сыграть в двух оставшихся предсезонных матчах против «Денвера» (13 октября) и против «Лейкерс» (17 октября).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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