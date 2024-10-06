Эдвардс, Миддлтон, Джордж, Дерозан, Букер – в пятерке лучших атакующих защитников по мнению Патрика Беверли

Патрик Беверли выбрал 5 лучших атакующих защитников НБА.

Игрок «Хапоэля» без сомнений выбрал первых трех. Ими стали Энтони Эдвардс («Миннесота »), Крис Миддлтон («Милуоки ») и Пол Джордж («Филадельфия »).

Беверли добавил к списку Демара Дерозана («Сакраменто») за достижение планки в 20000 очков при минимальном использовании трехочковых бросков и Девина Букера («Финикс»).