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Эдвардс, Миддлтон, Джордж, Дерозан, Букер – в пятерке лучших атакующих защитников по мнению Патрика Беверли

Патрик Беверли выбрал 5 лучших атакующих защитников НБА.

Игрок «Хапоэля» без сомнений выбрал первых трех. Ими стали Энтони ЭдвардсМиннесота»), Крис МиддлтонМилуоки») и Пол Джордж («Филадельфия»).

Беверли добавил к списку Демара Дерозана («Сакраменто») за достижение планки в 20000 очков при минимальном использовании трехочковых бросков и Девина Букера («Финикс»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
logoМилуоки
logoМиннесота
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСакраменто
logoДемар Дерозан
logoКрис Миддлтон
logoДевин Букер
logoЭнтони Эдвардс
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