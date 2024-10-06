Эдвардс, Миддлтон, Джордж, Дерозан, Букер – в пятерке лучших атакующих защитников по мнению Патрика Беверли
Патрик Беверли выбрал 5 лучших атакующих защитников НБА.
Игрок «Хапоэля» без сомнений выбрал первых трех. Ими стали Энтони Эдвардс («Миннесота»), Крис Миддлтон («Милуоки») и Пол Джордж («Филадельфия»).
Беверли добавил к списку Демара Дерозана («Сакраменто») за достижение планки в 20000 очков при минимальном использовании трехочковых бросков и Девина Букера («Финикс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости