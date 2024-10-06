  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кэм Уитмор рассказал о тренировках со Стивеном Адамсом: «Его нельзя сдвинуть с места. Надеюсь не нарваться на его заслон»
0

Кэм Уитмор рассказал о тренировках со Стивеном Адамсом: «Его нельзя сдвинуть с места. Надеюсь не нарваться на его заслон»

Кэм Уитмор был впечатлен игрой против Стивена Адамса.

Центровой присоединился к «Хьюстону» после восстановления от травмы колена.

«С ним здорово играть пик-н-поп. В защите его невозможно остановить. Нельзя подвинуть. Попытался однажды вытолкнуть его из-под кольца. Вообще не сдвинул. Ничего не вышло. Он дает мощь в защите и в нападении.

Пока не натыкался на его заслоны. И надеюсь, что не нарвусь в дальнейшем. Обязательно уйду в сторону», – посмеялся 20-летний форвард «Рокетс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кэма Уитмора, соцсети репортера Джексона Гатлина
logoХьюстон
logoНБА
logoСтивен Адамс
logoКэм Уитмор
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне
74 октября, 20:16Фото
Стивен Адамс о восстановлении: «Это двухлетний процесс. Нужно разумно подходить к игре»
130 сентября, 17:26
Стивен Адамс: «У Алперена Шенгюна очень необычный язык тела»
130 сентября, 17:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экперт Джонатан Гивони о драфте-2025 НБА: «Это лучшая группа претендентов за мои 20 лет работы на драфте»
21 минуту назадФото
Джей Джей Редик о выполнении тренерского плана на игру: «Может быть, я неясно выражаюсь?»
151 минуту назад
Трехочковый бросок Линди Уотерса решил исход предсезонного матча «Голден Стэйт» против «Клипперс» (91:90)
1сегодня, 08:34Видео
«12 лет номер 1». Стивен Эй Смит хочет контракт на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN
6сегодня, 08:18
Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» продолжит серию против «Миннесоты»
сегодня, 07:56
ACB. «Реал» примет «Сарагосу», «Форса Льейда» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:08
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с УНИКСом, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи
1сегодня, 07:01
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» и «Денвер» снова сыграют в Абу-Даби, «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи
1сегодня, 06:51
Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»
5сегодня, 06:05
Эдвардс, Миддлтон, Джордж, Дерозан, Букер – в пятерке лучших атакующих защитников по мнению Патрика Беверли
5сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Кардицас» примет «Панатинаикос», «Панионис» сыграет с «Колоссосом»
сегодня, 07:44
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет со «Стад Рошеле», «Виллербан» примет «Монако»
сегодня, 07:38
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Динамо Сассари», «Виртус» встретится с «Пистоей» и другие матчи
сегодня, 07:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Яловаспор», «Фенербахче» сыграет с «Бююкчекмедже» и другие матчи
1сегодня, 07:15
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Црвену Звезду», «Партизан сыграет с «Цибоной»
1сегодня, 06:40
Тайрон Лю о проигрыше «Голден Стэйт»: «Нам нужно подбирать мяч»
1сегодня, 06:29
Ар Джей Барретт: «Скотти Барнс – самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел»
4сегодня, 05:49
Шэннон Шарп: «Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года»
2сегодня, 05:35
Адриатическая лига. «Дубай» уступил «Меге», «Будучность» в гостях обыграла «Игокеа» и другие результаты
вчера, 21:17
Чемпионат Италии. «Тренто» выиграл у «Венеции», «Тревизо» дома уступил «Трапани Шарк»
вчера, 21:04