Кэм Уитмор рассказал о тренировках со Стивеном Адамсом: «Его нельзя сдвинуть с места. Надеюсь не нарваться на его заслон»
Кэм Уитмор был впечатлен игрой против Стивена Адамса.
Центровой присоединился к «Хьюстону» после восстановления от травмы колена.
«С ним здорово играть пик-н-поп. В защите его невозможно остановить. Нельзя подвинуть. Попытался однажды вытолкнуть его из-под кольца. Вообще не сдвинул. Ничего не вышло. Он дает мощь в защите и в нападении.
Пока не натыкался на его заслоны. И надеюсь, что не нарвусь в дальнейшем. Обязательно уйду в сторону», – посмеялся 20-летний форвард «Рокетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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