Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне

Стивен Адамс готовится играть за новый клуб.

Центровой не выходил на площадку с января 2023 года после операции на колене. В феврале 2024 он был обменян в «Рокетс», но еще не имел возможности выступать за новую команду.

На пресс-конференции во время начала тренировочного лагеря Адамс объяснил, что пока не понимает свою будущую роль и место в команде.

Центровой выложил фотографию своей комнаты в доме в Хьюстоне с надписью «новое начало». Адамс заработал около 160 миллионов долларов по игровым контрактам за карьеру.