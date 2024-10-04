Стивен Адамс показал свою комнату в Хьюстоне
Стивен Адамс готовится играть за новый клуб.
Центровой не выходил на площадку с января 2023 года после операции на колене. В феврале 2024 он был обменян в «Рокетс», но еще не имел возможности выступать за новую команду.
На пресс-конференции во время начала тренировочного лагеря Адамс объяснил, что пока не понимает свою будущую роль и место в команде.
Центровой выложил фотографию своей комнаты в доме в Хьюстоне с надписью «новое начало». Адамс заработал около 160 миллионов долларов по игровым контрактам за карьеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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