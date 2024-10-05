Жоаким Ноа: «Леброн был настолько талантлив и хорош, что он начинал танцевать, и это выводило меня из себя»

Жоаким Ноа признался, что его бесило, когда Леброн Джеймс танцевал во время игры.

«Когда ты борешься за чемпионство, ты должен пройти через лучших, и Леброн Джеймс был лучшим. Иногда во время матчей было видно, как мое сердце было в игре на 2000 процентов. Не было никакого притворства. А Леброн был настолько талантлив и хорош, что он начинал танцевать, и это выводило меня из себя.

Нужно отдать Брону должное. Этот парень – величайший из всех, против кого я когда-либо играл. Но что касается величайшего игрока в истории, я всегда буду верен Майклу Джордану . В этом сезоне Брону предстоит сыграть с сыном, так что нужно отдать ему должное», — сказал бывший центровой «Чикаго ».