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Жоаким Ноа: «Леброн был настолько талантлив и хорош, что он начинал танцевать, и это выводило меня из себя»

Жоаким Ноа признался, что его бесило, когда Леброн Джеймс танцевал во время игры.

«Когда ты борешься за чемпионство, ты должен пройти через лучших, и Леброн Джеймс был лучшим. Иногда во время матчей было видно, как мое сердце было в игре на 2000 процентов. Не было никакого притворства. А Леброн был настолько талантлив и хорош, что он начинал танцевать, и это выводило меня из себя.

Нужно отдать Брону должное. Этот парень – величайший из всех, против кого я когда-либо играл. Но что касается величайшего игрока в истории, я всегда буду верен Майклу Джордану. В этом сезоне Брону предстоит сыграть с сыном, так что нужно отдать ему должное», — сказал бывший центровой «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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