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Сергей Елевич: «В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Друзья предлагали пойти мясником, но я профессию предавать не стал»

Сергей Елевич вспомнил о непростом этапе в тренерской карьере.

– В «Строителе» в начале 90‑х, говорят, у вас настали очень трудные времена.

– Все так. В то время были серьезные проблемы с финансированием, приходилось очень тяжело. В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Мои друзья даже предлагали пойти мясником в магазин на хорошую зарплату – 700-800 рублей. Но я сказал, что свою профессию предавать не буду

– А потом уехали тренировать в Испанию.

– Дело было так: был там в 1992 году вместе с нашей сборной и провел две открытые тренировки, которые произвели впечатление, и меня позвали работать в Виго.

– Там не было проблем с финансированием?

– Нет, все было в порядке. И команда хорошая. Позже я в Испании построил себе дом. Есть друзья, которые сейчас присматривают за ним.

– Сейчас бываете в Испании?

– Вот только недавно был.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoХимки
Сергей Елевич
logoЕдиная лига ВТБ
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