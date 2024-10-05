Сергей Елевич: «В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Друзья предлагали пойти мясником, но я профессию предавать не стал»
– В «Строителе» в начале 90‑х, говорят, у вас настали очень трудные времена.
– Все так. В то время были серьезные проблемы с финансированием, приходилось очень тяжело. В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Мои друзья даже предлагали пойти мясником в магазин на хорошую зарплату – 700-800 рублей. Но я сказал, что свою профессию предавать не буду
– А потом уехали тренировать в Испанию.
– Дело было так: был там в 1992 году вместе с нашей сборной и провел две открытые тренировки, которые произвели впечатление, и меня позвали работать в Виго.
– Там не было проблем с финансированием?
– Нет, все было в порядке. И команда хорошая. Позже я в Испании построил себе дом. Есть друзья, которые сейчас присматривают за ним.
– Сейчас бываете в Испании?
– Вот только недавно был.
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