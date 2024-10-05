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Сергей Елевич: «Покупал квартиры игрокам за свои деньги, когда «Химки» не могли выполнить этот пункт в контрактах»

Сергей Елевич рассказал о принципах, которые соблюдал во время карьеры тренера.

– Что в человеческом плане для вас всегда было важно в общении с вашими игроками?

– Вообще, самое главное, чтобы при команде ты всегда вел себя достойно, не было оскорбления человеческого достоинства. В работе требовал именно то, что было необходимо. Всегда старался следовать этому принципу и получал большое уважение от игроков.

Но самое главное, что я всегда свое слово держал. В «Химках», например, в контракте клуба с некоторыми игроками были прописаны квартиры. Клуб не мог это выполнять – я покупал квартиры игрокам за свои деньги. Это были Саша Петренко, Миша Соловьев и Денис Ершов.

– Альтруистический поступок. Редко кто на это пойдет, даже располагая большими деньгами.

– У меня тогда очередь из игроков стояла. Потому что понимали, что если я сказал, то буду выполнять. Всегда живу с чувством того, что мы должны держать слово и не обманывать. И я никогда не обещал что-то, если не могу сделать. Понимаешь, очень люблю Омара Хайяма. Его поэзия и афоризмы полны житейской мудрости, эти вещи проходят и через мою жизнь.

– «Химки» уже несколько лет не выступают в Единой лиге. Как смотрите на эту непростую историю?

– Конечно, это очень обидно. Потому что я вложил туда всю свою душу. Одиннадцать лет, которые я провел в этом клубе, и то, чего мы добились за это время, – были серебряными и бронзовыми призерами чемпионата России, дважды выступали в финале Кубка Вызова – считаю достойным результатом. Постройка баскетбольного центра «Химки» – этот дворец спорта проектировали мы вместе. У меня на тот момент были лучшие раздевалки и пресс-центр среди наших клубов. И все это я взял из НБА – летал туда и смотрел, как у них все устроено.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoХимки
Денис Ершов
Сергей Елевич
Александр Петренко
logoЕдиная лига ВТБ
Михаил Соловьев
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