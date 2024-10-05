«Нью-Йорк» рассматривает вариант с приобретением Маркуса Смарта

«Нью-Йорк» интересуется Маркусом Смартом.

Как сообщает обозреватель Крис Пурсиайнен, в руководстве «Никс» обсуждают данный вариант.

Потенциальная сделка пока далека от осуществления, но несколько источников указывают, что «Нью-Йорк » готов активно продолжить работу по усилению состава.

На этой неделе «Никс» оформили крупную сделку, в результате которой состав пополнился звездным центровым Карлом-Энтони Таунсом.

Большую часть карьеры Смарт (30 лет, 193 см) провел в «Бостоне», а сезон-23/24 стал для него первым в составе «Мемфиса». В 20 матчах он набирал 14,5 очка, 2,7 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.