Стефон Марбери о переезде в Китай: «Я был в жуткой депрессии и хотел покончить с собой. Но я пережил худшие моменты и свалил»
«У меня было очень много проблем. Я был в депрессии. Отец попал в больницу и умер, пока я играл в Гардене. Мой тренер умер через неделю. Потом моя тетя. Мать оказалась в больнице при смерти.
Вместе с этим ухудшалась ситуация в «Никс». Мой обувной бренд Starbury постоянно атаковали. Я показал, что кроссовки не так уж много стоят в производстве, продавал их по 14,98 доллара.
Так что моя депрессия ухудшилась. Мне хотелось покончить с собой из-за стресса и потерь. Мой врач, которые проводил операции, сказал, чтобы я держался, и все наладится, потому что я хороший парень. Я последовал совету. Пережил худший период и потом свалил. Продолжил свое путешествие», – рассказал Марбери.
Разыгрывающий переехал в Китай в 2009 году. Баскетболист является «почетным жителем» Пекина.
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