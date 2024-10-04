Стефон Марбери о переезде в Китай: «Я был в жуткой депрессии и хотел покончить с собой. Но я пережил худшие моменты и свалил»

Стефон Марбери вспомнил о сложном периоде своей жизни.

«У меня было очень много проблем. Я был в депрессии. Отец попал в больницу и умер, пока я играл в Гардене. Мой тренер умер через неделю. Потом моя тетя. Мать оказалась в больнице при смерти.

Вместе с этим ухудшалась ситуация в «Никс». Мой обувной бренд Starbury постоянно атаковали. Я показал, что кроссовки не так уж много стоят в производстве, продавал их по 14,98 доллара.

Так что моя депрессия ухудшилась. Мне хотелось покончить с собой из-за стресса и потерь. Мой врач, которые проводил операции, сказал, чтобы я держался, и все наладится, потому что я хороший парень. Я последовал совету. Пережил худший период и потом свалил. Продолжил свое путешествие», – рассказал Марбери .

Разыгрывающий переехал в Китай в 2009 году. Баскетболист является «почетным жителем» Пекина.