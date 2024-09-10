Стефон Марбэри о прогрессе Дэмиана Лилларда в новом сезоне: «Кто его тренер, Док Риверс? Даже не знаю»

Стефон Марбэри сомневается в том, что Дэмиан Лилларда прибавит в новом сезоне.

По мнению бывшего игрока НБА , звездный разыгрывающий «Бакс» вряд ли совершит прорыв, выступая под началом Дока Риверса .

«Кто его тренер, Док Риверс? (после долгой паузы) Даже не знаю», – произнес Марбэри.

В дебютном сезоне за «Милуоки» 34-летний Лиллард набирал 24,3 очка, 4,4 подбора и 7,0 передачи в среднем за игру.