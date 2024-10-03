Хавьер Паскуаль о победе над «Пармой»: «Шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи»

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу над «Пармой» – 100:56.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, и пожелать «ПАРМЕ» всего наилучшего в оставшейся части сезона.

В первой половине в целом хорошо играли в обороне, но было непросто нащупать ритм игры. Но шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи. Во второй половине продолжали играть, работали, старались хорошо действовать и в обороне, и в нападении.

Сохраняли серьезное отношение к игре до самого конца встречи», – сказал главный тренер «Зенита ».