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Хавьер Паскуаль о победе над «Пармой»: «Шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи»

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу над «Пармой» – 100:56.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, и пожелать «ПАРМЕ» всего наилучшего в оставшейся части сезона.

В первой половине в целом хорошо играли в обороне, но было непросто нащупать ритм игры. Но шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи. Во второй половине продолжали играть, работали, старались хорошо действовать и в обороне, и в нападении.

Сохраняли серьезное отношение к игре до самого конца встречи», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
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