Патрик Беверли полетит в Израиль с частью состава «Хапоэля», несмотря на опасения по поводу безопасности

Патрик Беверли полетит в Израиль вместе с пятью другими игроками «Хапоэля».

«Хапоэль Тель-Авив » в среду официально объявил, что шесть игроков и главный тренер Стефанос Дедас не вернутся в Израиль. В связи с текущей ситуацией с безопасностью тренер Дедас и игроки Брайан Ангола, Маркус Фостер, Иш Уэйнрайт, Бруно Кабокло, Бен Бентил и Джонатан Мотли останутся и будут тренироваться в Софии, Болгария.

Бывший игрок НБА Патрик Беверли и Джо Рэгланд отправятся в Израиль через Ларнаку вместе с израильской частью команды.

Позже команда соберется в Белграде перед игрой 3-го раунда Еврокубка против «Бешикташа», которая состоится во вторник, 8 октября.