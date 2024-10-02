Патрик Беверли полетит в Израиль с частью состава «Хапоэля», несмотря на опасения по поводу безопасности
Патрик Беверли полетит в Израиль вместе с пятью другими игроками «Хапоэля».
«Хапоэль Тель-Авив» в среду официально объявил, что шесть игроков и главный тренер Стефанос Дедас не вернутся в Израиль. В связи с текущей ситуацией с безопасностью тренер Дедас и игроки Брайан Ангола, Маркус Фостер, Иш Уэйнрайт, Бруно Кабокло, Бен Бентил и Джонатан Мотли останутся и будут тренироваться в Софии, Болгария.
Бывший игрок НБА Патрик Беверли и Джо Рэгланд отправятся в Израиль через Ларнаку вместе с израильской частью команды.
Позже команда соберется в Белграде перед игрой 3-го раунда Еврокубка против «Бешикташа», которая состоится во вторник, 8 октября.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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