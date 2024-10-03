Лонг Пхи Фам признал участие в мошеннической схеме с участием Джонтэя Портера и может получить до 20 лет в тюрьме

Суд по делу, связанному с Джонтэем Портером, продолжился признанием соучастника.

Лонг Пхи Фам, известный как «Брюс», признался в участии в мошенническом заговоре на слушании суда. Он является одним из 4 человек, обвиняемых в этом преступлении.

Фама освободили под залог в 750 тысяч долларов. Приговор будет вынесен 25 апреля следующего года. Он может получить срок до 20 лет.

Фам с сообщниками использовали полученную от Портера информацию о его здоровье и игровом времени для ставок на две игры «Торонто», заработав примерно 1 миллион долларов.

Приговор самому Портеру будет вынесен 18 декабря этого года.

Ранее суд отказал бывшему баскетболисту в возможности вылететь за пределы страны для продолжения карьеры в Греции.