Лонг Пхи Фам признал участие в мошеннической схеме с участием Джонтэя Портера и может получить до 20 лет в тюрьме
Суд по делу, связанному с Джонтэем Портером, продолжился признанием соучастника.
Лонг Пхи Фам, известный как «Брюс», признался в участии в мошенническом заговоре на слушании суда. Он является одним из 4 человек, обвиняемых в этом преступлении.
Фама освободили под залог в 750 тысяч долларов. Приговор будет вынесен 25 апреля следующего года. Он может получить срок до 20 лет.
Фам с сообщниками использовали полученную от Портера информацию о его здоровье и игровом времени для ставок на две игры «Торонто», заработав примерно 1 миллион долларов.
Приговор самому Портеру будет вынесен 18 декабря этого года.
Ранее суд отказал бывшему баскетболисту в возможности вылететь за пределы страны для продолжения карьеры в Греции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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