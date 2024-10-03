Спортс’’ ищет баскетбольного автора
Привет!
Баскетбольному разделу Спортса’’ нужны новые силы – авторы, которые помогут нам мощнее проходить марафон сезона. Если вы регулярно следите за американским баскетболом и разбираетесь в его нюансах, то, вполне возможно, вы именно тот, кого мы ищем.
Чем предстоит заниматься: писать о самом интересном за ночь в НБА, будь то великий матч от суперзвезды, суперрывок в конкретной встрече, супермомент с воссозданием легендарного снимка или скандал из-за бана супермодели.
Наш идеальный кандидат – тот, кто:
• сможет без гугла назвать всех партнеров Стефа Карри;
• пишет без ошибок и знает, где нужно ставить запятые;
• хочет рассказывать о сложных аспектах баскетбола понятным языком;
• свободно понимает письменный (и желательно разговорный) английский;
• чувствует, какие истории могут вызвать наибольший интерес;
• читает Спортс’’ и знает наши стандарты/форматы;
• ответственно относится к работе.
Если вы узнаете себя, то пишите на почту prokofiev@sports.ru с темой «автор НБА».
В письме:
• расскажите о себе;
• приведите примеры своих текстов;
• предложите несколько сюжетов, которые могли бы (или должны были бы) появиться на Спортсе’’.
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