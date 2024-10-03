«Потребовалось долго умолять». Джейсон Кидд порадовался присоединению Фрэнка Вогеля к тренерскому штабу «Далласа»
Фрэнк Вогель стал консультантом в «Мэверикс».
51-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Финикса» после 1 года в клубе. «Санз» вылетели в первом раунде плей-офф, всухую уступив «Миннесоте».
Вогель стал чемпионом НБА с «Лейкерс» в 2020 году. Тренер одержал 480 побед при 422 поражениях в карьере.
«Потребовалось долго умолять. Но у нас получилось уговорить его, и я счастлив, что он согласился», – прокомментировал подписание главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.
Кидд работал под руководством Вогеля в «Лейкерс» в 2019-21 годах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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