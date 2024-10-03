«Потребовалось долго умолять». Джейсон Кидд порадовался присоединению Фрэнка Вогеля к тренерскому штабу «Далласа»

Фрэнк Вогель стал консультантом в «Мэверикс».

51-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Финикса » после 1 года в клубе. «Санз» вылетели в первом раунде плей-офф, всухую уступив «Миннесоте».

Вогель стал чемпионом НБА с «Лейкерс » в 2020 году. Тренер одержал 480 побед при 422 поражениях в карьере.

«Потребовалось долго умолять. Но у нас получилось уговорить его, и я счастлив, что он согласился», – прокомментировал подписание главный тренер «Далласа » Джейсон Кидд.

Кидд работал под руководством Вогеля в «Лейкерс» в 2019-21 годах.