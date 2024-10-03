Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» сыграет с «Самарой», курское «Динамо» встретится с одноклубницами из Новосибирска и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами откроется регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.
«Спарта энд К» примет «Самару», курское «Динамо» сыграет с новосибирским.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
3 октября. 16:00
Нефтяник – МБА
3 октября. 16:00
Спарта энд К – Самара
3 октября. 18:00
Динамо Курск – Динамо Новосибирск
3 октября. 19:00
Положение команд: УГМК – 0-0, Динамо Курск – 0-0, МБА – 0-0, Надежда – 0-0, Ника – 0-0, Енисей – 0-0, Самара – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Нефтяник – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Динамо Москва – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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