  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
0

У ЦСКА самый возрастной состав в Единой лиге ВТБ (29,9 года), у «Пармы» – самый молодой (24,1)

Единая лига ВТБ представила график среднего возраста составов команд.

Самой возрастной командой стал действующий чемпион – ЦСКА (29,9 года). Самой молодой оказалась пермская «Парма» (24,1). 

В четверке самых возрастных находятся три команды, занявшие пьедестал прошлого чемпионата. Между ними вклинился, на второй строчке, «Уралмаш» (29,7).

Полуфиналист прошлого чемпионата «Локомотив-Кубань», успешно начавший сезон с двух побед под руководством нового тренера Андрея Ведищева, имеет один из наиболее молодых составов (25,7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой Лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoУралмаш
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Деррик Роуз завершил игровую карьеру
1643 минуты назадФото
Кайри Ирвинг отреагировал на скандальное видео доктора Джея Вармы: «Бог велик, и правда всегда выходит на свет»
2сегодня, 09:59
Джей Джей Редик: «Д’Анджело Расселл будет играть важнейшую роль в этой команде»
7сегодня, 09:41
«Все еще прежний старый Терри». Терри Розир готов к тренировочному лагерю «Майами»
сегодня, 08:35
Руи Хатимура, Гэйб Винсент и Джейлен Худ-Шифино готовы к участию в сборах «Лейкерс»
сегодня, 08:23
Роб Пелинка: «Будем готовы обменять 2 драфт-пика, если это приведет к стабильно выдающемуся уровню игры»
5сегодня, 08:04
Сэм Прести о новом сезоне «Оклахомы»: «От нашей команды многого ожидают, но мы понимаем, как трудно добиться успеха»
2сегодня, 07:48
Грег Монро будет заниматься развитием игроков в «Новом Орлеане»
2сегодня, 07:33
Кендрик Перкинс: «Ставлю Донована Митчелла в одну категорию с Трэем Янгом»
2сегодня, 07:24
Тим Хардуэй-старший: «Пэт Райли устал от Джимми Батлера»
9сегодня, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби Тель-Авив» пытается заполучить Денниса Смита
29 минут назад
MILL TEAM представила новый сезон проекта Баскетбольная Лига Бикини
1сегодня, 09:38Видео
Ассистент генерального менеджера «Милуоки»: «Здоровые «Бакс» непобедимы»
1сегодня, 09:18
Никола Йович уделил особое внимание игре под кольцом в межсезонье
сегодня, 08:54
Джордан Боуден подпишет негарантированный контракт с «Атлантой»
сегодня, 06:46
42 очка Нафисы Коллиер повторили рекорд плей-офф женской НБА
сегодня, 06:37
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет «Спартак Суботицу»
сегодня, 06:28
Марк Кьюбан о Делонте Уэсте: «Мне казалось, что у нас получилось, что мы сумели помочь. Но психические заболевания реальны»
сегодня, 05:47
Фотис Такианос: «Ближе к финальной сирене у игроков «Астаны» не было сил бежать»
вчера, 21:02
Андрей Ведищев: «Хорошее движения мяча – главный фактор победы»
вчера, 20:59