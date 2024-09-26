У ЦСКА самый возрастной состав в Единой лиге ВТБ (29,9 года), у «Пармы» – самый молодой (24,1)
Единая лига ВТБ представила график среднего возраста составов команд.
Самой возрастной командой стал действующий чемпион – ЦСКА (29,9 года). Самой молодой оказалась пермская «Парма» (24,1).
В четверке самых возрастных находятся три команды, занявшие пьедестал прошлого чемпионата. Между ними вклинился, на второй строчке, «Уралмаш» (29,7).
Полуфиналист прошлого чемпионата «Локомотив-Кубань», успешно начавший сезон с двух побед под руководством нового тренера Андрея Ведищева, имеет один из наиболее молодых составов (25,7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой Лиги ВТБ
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