У ЦСКА самый возрастной состав в Единой лиге ВТБ (29,9 года), у «Пармы» – самый молодой (24,1)

Единая лига ВТБ представила график среднего возраста составов команд.

Самой возрастной командой стал действующий чемпион – ЦСКА (29,9 года). Самой молодой оказалась пермская «Парма» (24,1).

В четверке самых возрастных находятся три команды, занявшие пьедестал прошлого чемпионата. Между ними вклинился, на второй строчке, «Уралмаш» (29,7).

Полуфиналист прошлого чемпионата «Локомотив-Кубань», успешно начавший сезон с двух побед под руководством нового тренера Андрея Ведищева, имеет один из наиболее молодых составов (25,7).