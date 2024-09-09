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«Буллс» пытаются наладить отношения с Заком Лавином

«Буллс» нацелены на примирение с Заком Лавином

Как сообщает Chicago Sun-Times, руководство «Чикаго» пытается наладить отношения с атакующим защитником.

«Буллс» рассчитывают вернуть Лавина в состав и сделать его привлекательным для обмена к февральскому дедлайну.

Главный тренер «быков» Билли Донован летом встречался с 29-летним баскетболистом в Лос-Анджелесе.

Зак пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и операции. У клуба возникло немало претензий к игроку, «Чикаго» пытался обменять его, но нашел подходящий вариант.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chicago Sun-Times
logoЧикаго
logoНБА
logoБилли Донован
logoЗак Лавин
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