«Буллс» пытаются наладить отношения с Заком Лавином

«Буллс» нацелены на примирение с Заком Лавином

Как сообщает Chicago Sun-Times, руководство «Чикаго» пытается наладить отношения с атакующим защитником.

«Буллс» рассчитывают вернуть Лавина в состав и сделать его привлекательным для обмена к февральскому дедлайну.

Главный тренер «быков» Билли Донован летом встречался с 29-летним баскетболистом в Лос-Анджелесе.

Зак пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и операции. У клуба возникло немало претензий к игроку, «Чикаго » пытался обменять его, но нашел подходящий вариант.