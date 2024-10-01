Торнике Шенгелия будет готов сыграть в первом матче Евролиги-24/25. «Виртус» планирует использовать его как центрового
Торнике Шенгелия вернется в состав «Виртуса» к первому матчу Евролиги-24/25.
Главный тренер итальянской команды Лука Банки планирует использовать 32-летнего грузинского форварда на позиции центрового.
«Виртус» стартует в новой Евролиге матчем против «Анадолу Эфеса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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