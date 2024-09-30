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Джоэл Эмбиид: «Сбросил около 13 килограммов. Этот сезон полностью о здоровье в плей-офф»

Джоэл Эмбиид рассказал о задачах на сезон НБА.

«Сбросил 11-13 килограммов. Но это еще не конец. Это процесс.

Как только закончился прошлый плей-офф, решил, что в следующем году главным будет добраться здоровым до этого этапа.

Так что в этом сезоне у меня нет никаких целей: Матча всех звезд, сборной сезона. Все будет посвящено тому, чтобы сохранить форму.

Последние сезоны играл через боль. С точки зрения физики я все еще не готов оптимально. Но у меня есть поддержка команды. И она достаточно хороша, чтобы у нас был шанс с учетом того, что я могу показать в плей-офф», – заявил центровой «Филадельфии» на пресс-конференции. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джоэла Эмбиида, соцсети репортера Дэйва Урама
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