Тим Леглер назвал Клэя Томпсона наиболее вероятным претендентом на «возвращение» сезона
Тим Леглер высоко оценивает приобретение Клэя Томпсона «Далласом».
Аналитик выбрал нового защитника «Мэверикс» своим претендентом на «возвращение» сезона-2024/25.
«Я назову Клэя Томпсона. И не из-за статистических показателей, он далеко и не уходил в прошлом году. В большей степени я подразумеваю уровень влияния на игру и расклад сил в лиге.
Он проведет сезон в команде, которая будет бороться за титул. Его роль в «Далласе» и количество бросков, которые он получит, приведут к тому, что мы увидим значительный рост результативности по сравнению с его предшественниками в этой роли в команде», – заявил Леглер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NbaOnESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости