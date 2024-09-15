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Тим Леглер назвал Клэя Томпсона наиболее вероятным претендентом на «возвращение» сезона

Тим Леглер высоко оценивает приобретение Клэя Томпсона «Далласом».

Аналитик выбрал нового защитника «Мэверикс» своим претендентом на «возвращение» сезона-2024/25.

«Я назову Клэя Томпсона. И не из-за статистических показателей, он далеко и не уходил в прошлом году. В большей степени я подразумеваю уровень влияния на игру и расклад сил в лиге.

Он проведет сезон в команде, которая будет бороться за титул. Его роль в «Далласе» и количество бросков, которые он получит, приведут к тому, что мы увидим значительный рост результативности по сравнению с его предшественниками в этой роли в команде», – заявил Леглер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NbaOnESPN
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoКлэй Томпсон
Тим Леглер
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