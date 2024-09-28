«Маккаби Тель-Авив» подписал Альфу Кабу взамен травмированного Уэньина Гэбриэла
Альфа Каба временно займет место Уэньина Гэбриэла.
Тяжелый форвард (28 лет, 208 см) подписал контракт на полтора месяца с «Маккаби Тель-Авив». Каба закончил прошлый сезон в «Валенсии», набирая 3,1 очка и 2,9 подбора в семи матчах за испанский клуб. Форвард еще не выступал в Евролиге, но имеет опыт игры в Еврокубке. Баскетболист играл за «Виллербан», «Нантер» и «Будучность».
Гэбриэл восстанавливается после травмы колена в товарищеском матче с «Панатинаикосом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости