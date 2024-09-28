«Маккаби Тель-Авив» подписал Альфу Кабу взамен травмированного Уэньина Гэбриэла

Альфа Каба временно займет место Уэньина Гэбриэла.

Тяжелый форвард (28 лет, 208 см) подписал контракт на полтора месяца с «Маккаби Тель-Авив». Каба закончил прошлый сезон в «Валенсии», набирая 3,1 очка и 2,9 подбора в семи матчах за испанский клуб. Форвард еще не выступал в Евролиге, но имеет опыт игры в Еврокубке. Баскетболист играл за «Виллербан», «Нантер» и «Будучность».

Гэбриэл восстанавливается после травмы колена в товарищеском матче с «Панатинаикосом».