Тель-авивский «Маккаби» подписал Коби Симмонса на предсезонку. В контракте есть опция продления

Тель-авивский «Маккаби» подписал Коби Симмонса

Соглашение с разыгрывающим (27 лет, 196 см) рассчитано на предсезонный период и включает опцию продления на сезон-24/25.

На счету Симмонса 42 матча в НБА со средними показателями 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,0 передачи за игру. Большую часть минувшего чемпионата американский баскетболист провел в G-лиге.