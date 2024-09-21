Шакил О′Нил: «У «Бостона» был самый легкий в истории путь к чемпионству»

Шакил О′Нил считает, у «Бостона» был легкий путь к чемпионскому титулу.

«Мы все знаем, что у «Бостона » был самый легкий в истории путь к чемпионству. Смогут ли они защитить титул?

Хорошо, у вас был легкий путь, вы победили, это не важно. Сможете ли вы защитить? Что вы буду делать с «Филадельфией»? С Полом Джорджем? С Джоэлом Эмбиидом? Что вы будете делать с «Милуоки »? «Орландо ». Что вы будете делать? «Майами », – сказал легендарный центровой.