Шакил О′Нил: «У «Бостона» был самый легкий в истории путь к чемпионству»
Шакил О′Нил считает, у «Бостона» был легкий путь к чемпионскому титулу.
«Мы все знаем, что у «Бостона» был самый легкий в истории путь к чемпионству. Смогут ли они защитить титул?
Хорошо, у вас был легкий путь, вы победили, это не важно. Сможете ли вы защитить? Что вы буду делать с «Филадельфией»? С Полом Джорджем? С Джоэлом Эмбиидом? Что вы будете делать с «Милуоки»? «Орландо». Что вы будете делать? «Майами», – сказал легендарный центровой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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