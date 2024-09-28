Джамир Нельсон-младший покинул «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расстался с Джамиром Нельсоном-младшим.

«Сперс» отчислили разыгрывающего защитника (23 года, 185 см), с которым ранее был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.

Таким образом клуб освободил место в тренировочном лагере и позволил Нельсону остаться в составе «Остина» в G-лиге.

Сын бывшего игрока НБА Джамира Нельсона не был выбран на драфте-2024. Защитник набирал 11,2 очка, 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата в сезоне-2023/24 NCAA за Техас.