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Джамир Нельсон-младший покинул «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расстался с Джамиром Нельсоном-младшим.

«Сперс» отчислили разыгрывающего защитника (23 года, 185 см), с которым ранее был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.

Таким образом клуб освободил место в тренировочном лагере и позволил Нельсону остаться в составе «Остина» в G-лиге.

Сын бывшего игрока НБА Джамира Нельсона не был выбран на драфте-2024. Защитник набирал 11,2 очка, 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата в сезоне-2023/24 NCAA за Техас.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SpursRΞPORT в соцсети X
переходы
logoСан-Антонио
logoНБА
Джамир Нельсон-младший
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