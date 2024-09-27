Девин Васселл пропустит начало сезона «Сперс», Зак Коллинз и Чарльз Бэсси успеют вернуться в строй
«Сан-Антонио» сообщил о состоянии лазарета команды.
Защитник Девин Васселл продолжает восстанавливаться после операции на правой стопе. Баскетболист пропустит начало сезона и пройдет следующее обследование 1 ноября.
Центровой Зак Коллинз получил одобрение медицинского штаба и будет готов сыграть в первом матче сезона 24 октября. Коллинз вывихнул плечо в апреле и вынужден был перенести операцию.
Центровой Чарльз Бэсси получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в декабре прошлого года, восстановление игрока проходит по плану. Бэсси должен вернуться к началу чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Джей Спирса
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