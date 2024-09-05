Тэйлен Хортон-Такер присоединится к «Чикаго»

Тэйлен Хортон-Такер продолжит карьеру в «Буллз»

Защитник (23 года, 193 см) согласился на частично гарантированный контракт с клубом. Баскетболист проведет в команде из родного города шестой год в лиге.

Хортон-Такер вышел на рынок свободных агентов после сезона в «Юте», где он набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи за 19,8 минуты в среднем в 51 матче. Защитник реализовал 39,6% бросков с игры, 33% трехочковых и 80,7% штрафных.

Баскетболист поборется за место в ростере команды.