Тэйлен Хортон-Такер присоединится к «Чикаго»
Тэйлен Хортон-Такер продолжит карьеру в «Буллз»
Защитник (23 года, 193 см) согласился на частично гарантированный контракт с клубом. Баскетболист проведет в команде из родного города шестой год в лиге.
Хортон-Такер вышел на рынок свободных агентов после сезона в «Юте», где он набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи за 19,8 минуты в среднем в 51 матче. Защитник реализовал 39,6% бросков с игры, 33% трехочковых и 80,7% штрафных.
Баскетболист поборется за место в ростере команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости