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«Буллс» представили видео о тренировках Дэйлена Терри в межсезонье

Дэйлен Терри активно готовится к сезону-2024/25.

«Чикаго» опубликовал сюжет о летних тренировках 21-летнего атакующего защитника.

«Все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, все, что в моих силах, чтобы заставить болельщиков встать со своих мест, все, что в моих силах, чтобы построить свою карьеру. Вот что я буду делать в этом сезоне», – говорит Терри.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Чикаго»
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