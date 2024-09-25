«Буллс» представили видео о тренировках Дэйлена Терри в межсезонье
Дэйлен Терри активно готовится к сезону-2024/25.
«Чикаго» опубликовал сюжет о летних тренировках 21-летнего атакующего защитника.
«Все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, все, что в моих силах, чтобы заставить болельщиков встать со своих мест, все, что в моих силах, чтобы построить свою карьеру. Вот что я буду делать в этом сезоне», – говорит Терри.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Чикаго»
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