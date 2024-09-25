«Буллс» представили видео о тренировках Дэйлена Терри в межсезонье

Дэйлен Терри активно готовится к сезону-2024/25.

«Чикаго » опубликовал сюжет о летних тренировках 21-летнего атакующего защитника.

«Все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, все, что в моих силах, чтобы заставить болельщиков встать со своих мест, все, что в моих силах, чтобы построить свою карьеру. Вот что я буду делать в этом сезоне», – говорит Терри.