Мэтт Барнс: «Док Риверс разрушил «Клипперс», когда выдал своему сыну те деньги»

Мэтт Барнс обвинил Дока Риверса в разрушении «Клипперс» времен «Лоб-сити».

Состав с участием , и считался претендентом на чемпионский титул, но не добился существенного успеха.

«Юта» сломала эту команду», – заявил в сети X. Звездный защитник был в составе «Джаз» в сезоне-2016/17, когда они победили « » в первом раунде со счетом 4-3.

«Да не, Док сломал ту команду, когда выдал своему сыну (Остину Риверсу) те деньги. Он потерял команду сразу после этого», – ответил ему бывший форвард «Клипперс» Мэтт Барнс.

Остин Риверс перешел в клуб в 2015 году в результате трехстороннего обмена, а в 2016 году подписал контракт на 3 года и 35,475 миллиона долларов. Этот контракт стал единственным крупным в карьере защитника.