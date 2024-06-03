Мэтт Барнс: «Док Риверс разрушил «Клипперс», когда выдал своему сыну те деньги»

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Мэтт Барнс обвинил Дока Риверса в разрушении «Клипперс» времен «Лоб-сити».

Состав с участием Блэйка Гриффина, Криса Пола и Деандре Джордана считался претендентом на чемпионский титул, но не добился существенного успеха.

«Юта» сломала эту команду», – заявил Джо Джонсон в сети X. Звездный защитник был в составе «Джаз» в сезоне-2016/17, когда они победили «Клипперс» в первом раунде со счетом 4-3.

«Да не, Док сломал ту команду, когда выдал своему сыну (Остину Риверсу) те деньги. Он потерял команду сразу после этого», – ответил ему бывший форвард «Клипперс» Мэтт Барнс.

Остин Риверс перешел в клуб в 2015 году в результате трехстороннего обмена, а в 2016 году подписал контракт на 3 года и 35,475 миллиона долларов. Этот контракт стал единственным крупным в карьере защитника.

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2 комментария
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На кинул сыну на карманные расходы, бывает
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Ну определённая логика есть в его словах.
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