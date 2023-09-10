Жоаким Ноа исполнил роль ведущего на свадьбе Деррика Роуза

Теги Чикаго Мемфис НБА фото Жоаким Ноа Деррик Роуз Баскетбол

MVP НБА-2011 Деррик Роуз женился на своей давней подруге Алаине Андерсон в эти выходные.

Андерсон написала в соцсети, что церемонию бракосочетания проводил бывший партнер Роуза по «Буллс» Жоаким Ноа.

Роуз и Ноа являются многолетними товарищами по команде, c 2008 по 2016 год выступавшими за «Чикаго».

В прошлом году на свадьбе Ноа Роуз попробовал себя в роли фотографа.

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