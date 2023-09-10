Жоаким Ноа исполнил роль ведущего на свадьбе Деррика Роуза
MVP НБА-2011 Деррик Роуз женился на своей давней подруге Алаине Андерсон в эти выходные.
Андерсон написала в соцсети, что церемонию бракосочетания проводил бывший партнер Роуза по «Буллс» Жоаким Ноа.
Роуз и Ноа являются многолетними товарищами по команде, c 2008 по 2016 год выступавшими за «Чикаго».
В прошлом году на свадьбе Ноа Роуз попробовал себя в роли фотографа.
Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира
Комментарии