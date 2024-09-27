«Юта» заранее воспользовалась опцией на пятый год в контракте главного тренера Уилла Харди
Уилл Харди проведет третий сезон в «Джаз».
«Юта» заранее воспользовалась опцией на пятый год в контракте 36-летнего специалиста. Харди одержал 68 побед при 96 поражениях во главе «Джаз». Специалист стал 9-м в голосовании за награду лучшему тренеру лиги в прошлом сезоне.
«Юта» завершила прошлый регулярный чемпионат на 12-м месте в Западной конференции с результатом 31-51.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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