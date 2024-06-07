Шэйн Фенске был повышен до ассистента генерального менеджера «Юты». Брат Джо Маззуллы стал видео-координатором в тренерском штабе клуба

Теги Бостон НБА Юта Уилл Харди Джо Маззулла Баскетбол

«Юта» провела ряд перестановок в персонале организации.

Шэйн Фенске стал ассистентом генерального менеджера Джастина Заника. Фенске занимал позицию вице-президента аналитического отдела «Джаз» и ранее работал в «Бостоне».

Шон Фелдон вошел в основной пул ассистентов Уилла Харди. Фелдон ранее работал в качестве главного видео-координатора. Его ассистент Эндрю Уоррен также войдет в число помощников главного тренера.

Позицию видео-координатора получил брат главного тренера «Бостона» Джастин Маззулла.

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