Шэйн Фенске был повышен до ассистента генерального менеджера «Юты». Брат Джо Маззуллы стал видео-координатором в тренерском штабе клуба

«Юта» провела ряд перестановок в персонале организации.

Шэйн Фенске стал ассистентом генерального менеджера Джастина Заника. Фенске занимал позицию вице-президента аналитического отдела «Джаз» и ранее работал в « ».

Шон Фелдон вошел в основной пул ассистентов . Фелдон ранее работал в качестве главного видео-координатора. Его ассистент Эндрю Уоррен также войдет в число помощников главного тренера.

Позицию видео-координатора получил брат главного тренера «Бостона» Джастин Маззулла.