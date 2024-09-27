  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря
0

Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря

Майкл Портер набрал мышечную массу в спортзале.

По сообщению игрока, его вес сейчас составляет 107 килограммов. Баскетболист планирует снизить его примерно до 105 перед началом сезона. Прошлый чемпионат форвард провел с заявленным весом в 99 килограммов.

Портер рассчитывает на увеличение роли и статистических показателей в новом сезоне.

Розыгрыш чемпионата-2023/24 окончился для «Денвера» неудачей в плей-офф. «Наггетс» уступили «Миннесоте» во втором раунде со счетом 3-4.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Винни Бенедетто
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
logoМайкл Портер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Портер: «Мне нужно бросать на 1-2 трехочковых больше в новом сезоне»
140 минут назад
«Финикс» заплатит самый большой налог на роскошь в сезоне-2024/25. «Миннесота» – на втором месте, «Милуоки» – на третьем
13вчера, 15:58
«Оклахома», «Бостон» и «Нью-Йорк» возглавляют рейтинг команд НБА на следующие 3 сезона по прогнозу ESPN
12вчера, 04:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Юта» заранее воспользовалась опцией на пятый год в контракте главного тренера Уилла Харди
15 минут назад
Майкл Портер: «Мне нужно бросать на 1-2 трехочковых больше в новом сезоне»
140 минут назад
Аарон Гордон: «Йокич чуть не «умыл» ребят из сборной США. Это было круто»
254 минуты назад
Джей Джей Редик о роли Энтони Дэвиса: «У нас не будет 6-минутных отрезков, когда он не касается мяча»
2сегодня, 15:10
Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид возглавили список игроков с самыми дорогими зарплатами в пересчете на сыгранные матчи
6сегодня, 14:52
Лука Дончич проводит полноценные предсезонные тренировки со словенской «Илирией»
1сегодня, 14:36
Дрю Холидэй: «Джо Маззулла очень помогает в условиях, когда мы либо сломаемся, либо выйдем на новый уровень»
сегодня, 14:17
«Тренер, я старался!». Джамал Кроуфорд пытался быстро получить два замечания, чтобы не защищаться против Кобе Брайанта
3сегодня, 13:59
Майкл Томпсон: «Бронни Джеймс напоминает мне Гэри Пэйтона II из «Голден Стэйт»
2сегодня, 13:45
Экс-игрок «Бакс» Джуниор Бриджмен стал совладельцем клуба. «Милуоки» в 1988-м вывел из обращения его номер
2сегодня, 12:08Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»
сегодня, 13:28
Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»
3сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» примет «Шоле»
сегодня, 12:14
Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»
3сегодня, 11:42
«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне
сегодня, 11:26Фото
Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
1сегодня, 11:20Видео
Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
сегодня, 10:36
Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»
сегодня, 10:14
ПСБ совместно с РФБ открыл второй центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике
1сегодня, 10:07
Аарон Гордон хочет продлить контракт с «Денвером»: «Надеюсь, мы справимся»
3сегодня, 08:19