Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря
Майкл Портер набрал мышечную массу в спортзале.
По сообщению игрока, его вес сейчас составляет 107 килограммов. Баскетболист планирует снизить его примерно до 105 перед началом сезона. Прошлый чемпионат форвард провел с заявленным весом в 99 килограммов.
Портер рассчитывает на увеличение роли и статистических показателей в новом сезоне.
Розыгрыш чемпионата-2023/24 окончился для «Денвера» неудачей в плей-офф. «Наггетс» уступили «Миннесоте» во втором раунде со счетом 3-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Винни Бенедетто
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