Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря

Майкл Портер набрал мышечную массу в спортзале.

По сообщению игрока, его вес сейчас составляет 107 килограммов. Баскетболист планирует снизить его примерно до 105 перед началом сезона. Прошлый чемпионат форвард провел с заявленным весом в 99 килограммов.

Портер рассчитывает на увеличение роли и статистических показателей в новом сезоне.

Розыгрыш чемпионата-2023/24 окончился для «Денвера » неудачей в плей-офф. «Наггетс» уступили «Миннесоте» во втором раунде со счетом 3-4.