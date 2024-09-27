Экс-игрок «Бакс» Джуниор Бриджмен стал совладельцем клуба. «Милуоки» в 1988-м вывел из обращения его номер

Экс-игрок «Бакс» Джуниор Бриджмен официально стал совладельцем клуба.

Согласно инсайдерской информации, Бриджмен выкупил долю в 10%. Клуб оценивается в 4 миллиарда долларов. Бизнесмен получил скидку «предпочтительного партнера» в 15% на сумму по сделке. Состояние бывшего баскетболиста превышает 600 миллионов долларов.

Бриджмен выступал за «Милуоки» в течение 10 сезонов своей 12-летней карьеры, в 1988-м клуб вывел из обращения его номер.

Сделка стала первой в лиге с момента подписания нового соглашения о телевизионных трансляциях. «Милуоки» закончил прошлый сезон с убытком в результате выплаты 52 миллионов налога на роскошь. Команда уступила «Индиане» (2-4) в первом раунде плей-офф.

После ухода из НБА Бриджмен начал инвестировать в рестораны и в конечном итоге стал владельцем и генеральным директором Bridgeman Foods, которая управляла более чем 450 ресторанами Wendy’s и Chili’s в 20 штатах до 2016 года. В 2017 году Bridgeman Foods приобрела Heartland Coca-Cola Bottling Company, LLC. Компания, которой ранее владел экс-баскетболист, сотрудничала с «Бакс» более 25 лет.

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