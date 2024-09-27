Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»
Алекса Аврамович признался, что следит за футболом.
По словам сербского новобранца ЦСКА, он в хороших отношениях с некоторыми соотечественниками, которые выступают в РПЛ.
«Какими видами спорта интересуюсь, помимо баскетбола? Пинг-понг (смеется). Если серьезно, немного слежу за Английской премьер-лигой, болею за «Манчестер Юнайтед».
Про большое количество сербских футболистов в РПЛ, конечно, в курсе. Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья. Но пока ни на одном футбольном матче в России еще не был, не могу дождаться момента, когда уже все-таки схожу на их матчи», – сказал защитник армейцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legalbet
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