Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»

Алекса Аврамович признался, что следит за футболом.

По словам сербского новобранца ЦСКА , он в хороших отношениях с некоторыми соотечественниками, которые выступают в РПЛ.

«Какими видами спорта интересуюсь, помимо баскетбола? Пинг-понг (смеется). Если серьезно, немного слежу за Английской премьер-лигой, болею за «Манчестер Юнайтед».

Про большое количество сербских футболистов в РПЛ, конечно, в курсе. Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья. Но пока ни на одном футбольном матче в России еще не был, не могу дождаться момента, когда уже все-таки схожу на их матчи», – сказал защитник армейцев.