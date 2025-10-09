0

Эдриан Воджнаровски выпустит серию интервью с руководителями спортивных клубов на Youtube

Эдриан Воджнаровски вернется к журналистике.

Бывший главный инсайдер НБА продолжает возглавлять баскетбольную программу Университета Бонавентуры. Воджнаровски запускает «The Program with Woj» – Youtube-серию интервью с руководителями спортивных проектов.

Доходы от серии большей частью пойдут на денежную компенсацию игрокам баскетбольной команды университета и на развитие программы в целом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
