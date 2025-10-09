Квинтен Пост: «Мы с Элом Хорфордом играем похожую роль. Наблюдаю за тем, что он делает»

Квинтен Пост учится у Эла Хорфорда.

«В нападении у нас похожая роль в нашей системе, растягивающего. Но он очень хорош и в организации своих бросков. Многому могу научиться у него с точки зрения нахождения позиций для агрессивной игры.

В защите он всегда выбирает правильное место, очень надежен. Разумеется, находится в отличной физической форме. Наблюдаю за тем, что он делает, каждый день», – заявил центровой «Голден Стэйт».