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ПСБ совместно с РФБ открыл второй центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике

В Донецкой Народной Республике открыт центр уличного баскетбола.

Это 22-й объект, построенный в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ-Детям».

«Центр уличного баскетбола в Макеевке стал второй площадкой, построенной банком в Донецкой Народной Республике, и пятой – на территориях новых субъектов РФ. Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Кировском районе города рядом со стадионом «Авангард». На площади 3000 кв.м размещены баскетбольная площадка на два кольца для игры в формате 5х5, пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным износостойким всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для сдачи норм ГТО.

Одновременно с запуском Центра уличного баскетбола ПСБ открыл в Макеевке еще один объект для активного отдыха – детскую площадку, где для ребят обустроено пространство для подвижных игр, а для их родителей – места отдыха. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Сергей Белов, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательного органа государственной власти ДНР Александр Волошин, глава ДНР Денис Пушилин, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко», – говорится в сообщении РФБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoАлексей Саврасенко
logoРФБ
любительский баскетбол
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